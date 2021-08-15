В Воронежской области от коронавируса умерли еще 25 человек

В "красных зонах" больниц Воронежской области уже месяц ситуация крайне сложная. Фото: Иван МАКЕЕВ

Снова увеличилось число жертв «ковида» в Воронежской области. В субботу, 14 августа, страшная болезнь унесла жизни еще 25 человек. Сутки назад умерших было меньше – 21. Общее число жертв коронавируса в Воронежской области теперь 4710.

Заразились «ковидом» еще 477 жителей Воронежской области (сутки назад было 466). Наш регион – на седьмом месте среди худших в России. Впереди только Москва, Санкт-Петербург, Московская, Нижегородская, Свердловская и Ростовская области. Общее число наших земляков, подхвативших эту заразу, стало 111 133.

Выздоровели от «ковида» еще 182 жителя Воронежской области. По этому показателю наш регион – лишь 24-й. Даже в соседней Липецкой области, намного меньшей по размеру, за сутки вылечились больше людей – 217. Общее число победивших «ковид» наших земляков приближается к 100 тысячам. Сейчас их 99 819.

Напомним, власти Воронежской области поставили задачу к 1 ноября сделать прививку 80 процентам наших земляков, которым она полагается. Также в региональном оперштабе обещали создать резерв кислорода для больных «ковидом». По данным медиков, в Воронежской области, с помощью аппаратов ИВЛ дышат 2,1 тысячи наших земляков, страдающих от СОVID-19.