В Воронежской области создадут резерв кислорода для больниц, где лечат коронавирус

К аппарату ИВЛ сейчас подключены 2,1 тысяча жителей Воронежской области, больных коронавирусом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Воронежской области сформируют резервный запас кислорода для больниц, где лечат больных «ковидом». Для этого используют все имеющиеся криохранилища. Кроме того, запасы кислорода в зависимости от развития ситуации могут перераспределять между больницами. Такое решение приняли на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В оперштабе также сообщили, что в ближайшее время закупят еще 30 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Причем неинвазивных. То есть, кислород пациентам будет поступать через маску, а не через трубку, вводимую в дыхательные пути.

Ситуация с эпидемией коронавируса в Воронежской области остается напряженной. Уже больше месяца число зараженных за сутки не опускается ниже 400. В больницах лежат 3370 пациентов с коронавирусом, причем 2,1 тысячи из них находятся на кислородной поддержке.

Напомним, до 1 ноября власти поставили задачу сделать вакцину 80 процентам жителей Воронежской области.