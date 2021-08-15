У кого в Воронеже отключат горячую воду с 16 по 22 августа

Горячей воды не будет в пяти районах Воронежа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Воронеже продолжается сезон плановых отключений горячей воды. На сетях проводят испытания, чтобы подготовить их к зиме.

На этот раз больше всего отключение коснется жителей Коминтерновского и Левобережного района. Значительно меньше домов останется без горячей воды в Ленинском, Центральном и Железнодорожном.

Список отключений с 16 по 22 августа:

Коминтерновский район

С 17 по 30 августа:

ул. 45-й Стрелковой дивизии, 226, 226а, 226в, 226д, 247/1, 247/2, 247г, 247д, 247е, 247и, 251а, 251д, 253, 259/1, 259/2, 259/4, 259/5, 259/6, 259/7, 259/8, 259/9, 259/10, 259/11, 259/12, 263, 265, 265а, 267, 269, 271, 273, 275, 275б, 277, 281а, 283, 285;

ул. 9 Января, 211, 213, 217, 231е, 231д, 233а, 233б, 233в, 233/8, 233/9, 233/12, 233/13, 233/14, 233/15, 233/16, 233/17, 233/18, 233/19, 233/20, 233/21, 233/22,233/23, 233/24, 233/26, 233/27, 233/28, 233/32, 254, 256, 258, 262/1, 262/2, 262/3, 262/6, 264, 264а, 266, 270, 270а, 270б, 272, 272б, 274, 276, 278, 280, 282, 282а, 284, 286, 286а, 286б, 288, 292, 294, 294а, 298, 298а, 300, 300б, 300/1, 300/2, 300/3, 300/4, 300/5, 302;

пер. Рамонский, 2;

пер. Аннинский, 1а;

ул. Беговая, 203а, 219д, 219е, 219ж, 219/1, 219/2, 219/3, 223в, 223/1, 223/2, 223/4, 225, 225а, 225в;

ул. Антонова-Овсеенко, 1, 1в, 7л, 9, 11, 13;

Левобережный район

С 16 по 29 августа:

ул. Димитрова, 126, 130, 132, 132а, 134, 136, 136а, 142, 144;

С 23 по 27 августа:

Ленинский проспект, 3/2, 7/2, 7/3, 7/4, 10а, 11, 16/2, 21, 25/1, 32, 34, 39, 43, 45а, 49, 59а, 61а, 65, 71, 71а, 73, 73а, 75, 77, 96а, 96б, 100б, 105/2, 117, 117а;

Наб. Авиастроителей, 4, 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 28а, 38, 42, 44;

ул. Циолковского, 5а, 7/1, 7/2, 8;

пер. Ольховый, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 2ж, 2з, 2е, 9, 9а, 9б, 11, 13;

пер. Парашютистов, 4, 10;

пер. Гвардейский, 2, 4;

ул. МОПРа, 2а, 8б, 12а, 12б, 15, 15/1, 18б;

19/1, 75;

ул. Нижняя, 73;

ул. Ленинградская, 26а, 55а, 68, 82в 104, 108, 110, 114, 116а, 116б, 134, 136а, 136б;

ул. Димитрова, 2, 2а, 4, 6, 8, 56а, 70, 72, 74;

Спортивная набережная, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 19, 23, 23б;

ул. Старых Большевиков, 90, 92, 92а, 94, 96;

ул. Ильича, 53, 55, 59, 61, 65, 67, 126, 128, 130, 132, 150;

ул. Порт-Артурская, 19, 21;

ул. Брусилова, 3в;

ул. Героев Стратосферы, 1, 9а;

ул. Кулибина, 13а;

ул. Меркулова, 1, 2, 4, 5;

ул. Р. Беляевой, 2, 4, 6;

ул. Циолковского, 19;

ул. Полины Осипенко, 19, 24;

пер. Ольховый, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 2ж, 2з, 2е, 9а, 9б;

Ленинский район

С 17 по 30 августа:

ул. 121-й Стрелковой дивизии, 11а, 11б, 50, 52, 54, 56, 58, 60;

ул. Ворошилова, 31а, 45, 47, 49, 55;

ул. Маршала Неделина, 25, 27, 27б;

Железнодорожный район

С 23 по 27 августа:

ул. Димитрова, 27, 75, 79;

Ленинский пр-т, 124а, 124б, 126, 130, 132;

Центральный район

С 16 по 29 августа:

ул. Никитинская, 49, 49а;

ул. Свободы, 22;

ул. Фридриха Энгельса, 74.