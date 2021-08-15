В Воронеже столкнулись скорая и 15-я «Лада»: двое раненых

Скорая после ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В воскресенье, 15 августа, в 6.30 у дома № 39А по улице Остужева случилась авария с участием скорой. На регулируемом перекрестке «неотложка» столкнулась с 15-й «Ладой». 45-летний водитель скорой ехал в больницу.

В аварии получили травмы 67-летний водитель «Лады» и его пассажирка (возраст ее не сообщают). Их отвезли в больницу.

"Лада" после столкновения со скорой. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Кто прав, кто виноват в этой аварии, предстоит выяснить работающим на месте ДТП полицейским.

Напомним, 14 августа в Воронежской области в авариях погибли три человека. Два из них переходили дорогу в неположенном месте, а один и вовсе упал прямо под колеса автобуса.