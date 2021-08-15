Власти Воронежской области поставили перед собой задачу вакцинировать к ноябрю 80% населения

Темпы вакцинации власти планируют резко увеличить уже в ближайшие дни. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом приняли решение сделать все, чтобы к 1 ноября вакцинацию прошли 80 процентов населения Воронежской области. Обеспечить это должны главы администраций районов и райцентров, ну и, естественно, власти Воронежа.

На данный момент прививку сделали более 580 тысяч воронежцев – 51 процент от плана по иммунизации. Между тем, до 1 сентября не только в столице Черноземья, но и в целом по области эту цифру планируют довести до 60%. Местным властям также рекомендуют привить не менее 90% людей, имеющих хронические заболевания, и пенсионеров старше 60 лет.

Тревожная ситуация по заболеваниям коронавирусом, кроме Воронежа, сложилась в 23 районах области. Из них особенно тяжелая эпидемиологическая обстановка фиксируется в шести из них. А именно в Борисоглебске, Рамонском, Поворинском, Кантемировском, Терновском и Острогожском районах. Там в течение последнего месяца регистрируется очень высокая заболеваемость. Главам этих районов особенно настоятельно рекомендовали усилить контроль за вакцинацией, а также за соблюдением мер безопасности.