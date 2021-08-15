В Воронежской области мужчину, переходившего дорогу не по правилам, раздавили грузовик и легковая машина

В трех авариях 14 августа врачи скорой могли только констатировать смерть пешеходов. Фото: из архива «КП»

Жуткой смертью обернулось для 46-летнего жителя Новохоперского района решение перейти дорогу не по правилам. Его сбили сразу два автомобиля.

- ДТП случилось в субботу, 14 августа, около девяти часов вечера на 32 километре дороги Курск-Борисоглебск-Новохоперск в Новохоперском районе. Сначала мужчину сбил грузовик «Фотон-Ауман», которым рулил 42-летний местный житель. От удара пешехода отбросило на встречную полосу. Он угодил прямо под колеса ехавшего там «Ниссан-Альмера», которым управлял 21-летний местный житель. Пешеход скончался на месте ДТП, - рассказали в региональном ГУ МВД.

Напомним, 14 августа в 00.25 в Рамонском районе 23-летний водитель грузовика «ГАЗ-2784» сбил насмерть 64-летнюю женщину, также переходившую дорогу не по правилам. А вечером около 20.40 в Хохольском районе 41-летний местный житель шел по тротуару и внезапно упал прямо под колеса маршрутного «ПАЗа». Оба сбитых умерли еще до приезда скорой.