В Воронеже в начале рабочей недели будет жарко и сухо, а потом начнутся дожди и грозы

Гроза может начаться в ночь на 19 августа. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Воронежском гидрометцентре рассказали о погоде на большей части предстоящей рабочей недели. Метеорологи предсказывают, что она разделится на две непохожие части. До вторника, 17 августа, будет сухо и жарко. Но температура не поднимется выше +32. А вот со среды, 18 августа, будет еще жарче. И начнутся дожди, возможны грозы. Столбик термометра при этом поднимется до +34. Что для августа – аномальная жара.

В ночь на понедельник, 16 августа, синоптики обещают смену ветра – с северного на северо-восточный. Будет пасмурно при +17 градусах. Днем на солнце будут набегать облака. Температура поднимется до +30.

Во вторник, 17 августа, ночью снова будет облачно, но чуть теплее по сравнению с сутками ранее - +18. Днем жара достигнет +32. Солнце иногда будет прятаться за тучи.

В ночь на среду, 18 августа, опять будет пасмурно, но уже совсем тепло - +21 градус. Днем станет совсем жарко - +33 градуса. Но есть шанс, что пойдет дождь.

В четверг, 19 августа, ночью подует северный ветер. С ним возрастет возможность гроз. Они вероятны и днем, и ночью. При этом в светлое время суток жара будет еще сильнее - +34 градуса.