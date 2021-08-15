В Воронежской области водитель автобуса сбил насмерть упавшего под колеса мужчину

Оба пешехода умерли еще до приезда скорой. Фото: из архива «КП»

В субботу, 14 августа, в 00.25 на 471 километре трассы «Дон» в Рамонском районе случилось смертельное ДТП.

23-летний водитель грузовика «ГАЗ-2784», ехавший со стороны Ростова-на-Дону в направлении Москвы, сбил пожилую женщину. 64-летняя местная жительница переходила дорогу не по «зебре», но в зоне ее видимости. Она умерла до приезда скорой.

А вечером 14 августа около 20.40 нелепая смерть случилась в Хохольском районе на 11 километре дороги Курск-Борисоглебск-Хохол-Репьевка. 41-летний местный житель шел по тротуару и упал на дорогу прямо перед ехавшим автобусом. Водитель «ПАЗа», ровесник и земляк пешехода, не успел ни затормозить, ни объехать его. Смерть была мгновенной.

- Всего в Воронежской области 14 августа случилось 116 ДТП, из них 80 – в Воронеже, 23 – в районах, 13 – на федеральных трассах. В авариях три человека погибли, 12 были ранены, - рассказали в региональном ГУ МВД. – Оштрафовали 24 пьяных водителя и еще 21 ехавшего на красный свет.