Футболист воронежского «Факела» стал лучшим игроком ФНЛ июля

Роман Акбашев. Фото: с сайта ФНЛ.

Полузащитник «Факела» Роман Акбашев стал лучшим игроком ФНЛ июля по версии экспертов лиги. Во втором месяце лета хавбек воронежской команды отметился двумя забитыми мячами и тремя голевыми пасами. За что и заслужил признание экспертов лиги. На второе место они поставили защитника московского «Торпедо» Ивана Темникова, на третье – игрока центра обороны столичного «Велеса», легионера из африканской страны Мали Мамаду Майга.

А вот по мнению болельщиков Акбашев стал лишь третьим. Наиболее активными в голосовании стали болельщики московского «Велеса». В итоге первое место у полузащитника этой команды Аюба Бацуева – 28,8 процентов голосов. На втором – защитник волгоградского «Ротора» Азат Байрыев - 24%. Кстати, именно с командой с берегов Волги «Факелу» играть в следующем туре. Акбашев в итоге набрал 17 процентов голосов.