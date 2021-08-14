Воронежский «Факел» был разгромлен нижнекамским «Нефтехимиком», но остался на втором месте

Урок прагматичного футбола преподнесли «Факелу» игроки нижнекамского «Нефтехимика». Хозяева поля атаковали мало, но с превосходным КПД. На четвертой минуте остроумный розыгрыш углового завершил точным ударом Маским Шоркин – 0:1. А в конце первого тайма Роман Денисов организовал атаку, классно опередив Дашаева, и сам же поставил в ней жирную точку, перебросив Свинова – 0:2.

А что же «Факел»? Атаковали много, порой мяч разыгрывали симпатично. Но только до штрафной, там до опасных моментов практически не доходило. Не помогло и удаление Вагиза Галиулина. Футболисты «Факела» авантюрно пошли вперед и были за это наказаны. Вышедший на замену Данила Емельянов после классной передачи Хубаева выскочил один на один со Свиновым и снова перекинул нашего вратаря – 0:3. Случилось это на 80 минуте, и игра после этого, по сути, была закончена.

«Факел», несмотря на разгромное поражение, пока остался вторым, но по очкам его догнал «Оренбург». А московское «Торпедо», победившее в гостях «СКА-Хабаровск», оторвалось на три очка. У легендарного столичного клуба их теперь 16, у «Факела» и «Оренбурга» - по 13.

Следующий матч «Факел» проведет дома. 21 августа воронежская команда сразится с волгоградским «Ротором». Клуб с берегов Волги, еще в прошлом году выступавший в Премьер-лиги, в нынешнем розыгрыше ФНЛ пока идет на 12 месте.