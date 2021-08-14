Воронежцев пригласили поучаствовать в онлайн-опросе о будущем Петровской набережной

Воронежцы могут поучаствовать в онлайн-опросе, который касается будущего второй очереди реконструкции Петровской набережной. Голосование опубликовали в сообществе регионального департамента архитектуры и градостроительства в соцсети «Вконтакте».

Проектированием набережной занимается ПГС Проект.

— Сейчас, на этапе разработки архитектурных решений, которые лягут в основу рабочей документации для будущего строительства, нам крайне необходимо ваше мнение — мнение городских жителей – какой должна стать набережная, чтобы соответствовать максимально широкому запросу горожан и самым современным тенденциям развития комфортной среды в больших городах, — отметили в пресс-службе департамента.

Пройти опрос можно здесь.