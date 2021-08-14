Житель Воронежской области лишился почти миллиона рублей, защищая деньги от мошенников

Фото из архива КП Фото: Артем КИЛЬКИН

Житель Эртильского района в одночасье лишился всех своих сбережений. А их у него было 980 тысяч рублей. Причем, аферисты работали по самой распространенной схеме хищения денежных средств.

55-летнему мужчине позвонили неизвестные и представившись сотрудниками службы безопасности банка рассказали о том, что зафиксировали несанкционированный доступ к его денежным средствам. Они предложили обезопасить сбережения. После этого неизвестный попросил у мужчины его персональные данные. Тот передал и с его счета тут же были списаны все имеющиеся деньги. Затем телефонная связь со лжесотрудником банка прервалась.

Когда мужчина понял, что его обманули аферисты, то обратился в полицию. Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».