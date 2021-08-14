В центре Воронежа иномарка после аварии влетела в кучу щебенки

Фото предоставлено региональным главком

ДТП произошло накануне, примерно в 20:30 в Воронеже у дома №23 по проспекту Революции. Столкнулись два «Фольксвагена». Один из которых после удара влетел в кучу щебенки.

Как рассказали в региональном главке, управляли машинами мужчины 31 года и 50 лет. Тот, что моложе и был виновником аварии.

По данным полиции, он не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение В результате ДТП автомобили получили механические повреждения, пострадавших нет.

По факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.