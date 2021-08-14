В Воронежской области мужчина решил отомстить соседу-фермеру и сжег стог его сена

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП".

Инцидент произошел в Эртильском районе. В полицию обратился 49-летний житель села Большая Добринка. Фермер сообщил, что неизвестный поджег принадлежащий ему стог сена. Ущерб составил несколько десятков тысяч рублей.

Первым на место происшествия прибыл участковый уполномоченный старший лейтенант полиции Александр Терновой. Он опросил местных жителей, убедился, что сено действительно кто-то поджег. Полицейский также был осведомлен, что у фермера давно был конфликт с 40-летним соседом: из-за того, что сельскохозяйственная техника во время дождя проезжала по территории предполагаемого подозреваемого. К нему то он и направился.

Мужчина после беседы с участковым не стал скрывать свои мотивы и сознался, что совершил поджог из мести.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Злоумышленник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.