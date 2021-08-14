Воронежские власти рассказали о правилах проведения на школьных линейках 1 сентября

Власти Воронежской области сообщили, как будут проходить в регионе школьные линейки 1 сентября. В связи с непростой ситуацией с коронавирусом, родителей попросят надеть маски. Такие решение принял оперативный штаб области. Документ опубликован на сайте правительства региона 13 августа.

Также взрослым придется соблюдать дистанцию.

Также планируется, что не ранее 1 октября заработают кружки в учреждениях дополнительного образования. Окончательное решение власти примут осенью с учетом складывающейся эпидситуации.