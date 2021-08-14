В Воронежский биосферный заповедник запустят железнодорожные экскурсии

Фото с сайта ППК Черноземье

«ППК Черноземье» запускает экскурсионные железнодорожные поездки в Воронежский биосферный заповедник. Первый поезд из областного центра выедет утром 22 августа, сообщили в компании. Экскурсионный поезд будет курсировать по воскресеньям.

Из Воронежа поезд отправиться в 8:15 и прибудет на станцию Графская в 9:16. Туристы смогут увидеть воссозданный вокзал, в котором развернули экспозицию «Зал ожидания XIX века». Она бесплатная. После этого на автобусе гостей доставят в заповедник, а затем на нем же привезут обратно на станцию к поезду, который отправиться в 15:36 в Воронеж.

На Центральной усадьбе заповедника отдыхающие смогут посетить музеи, единственный в России бобровый питомник и Толшевский Спасо-Преображенский монастырь, а также прогуляться по экотропам в заповедном лесу. Стоимость проезда в поезде в один конец – 93 рубля, на автобусе – 20 рублей.

Заявку на участие в экскурсионной поездке можно оставить в туристско-информационном центре на главном вокзале Воронежа с 08:00 до 20:00 или по телефону 8-962-330-8765.

Также из Воронежа туристов по субботам возит настоящий ретропоезд в Рамонь.