Водитель, сбивший на тротуаре в Воронеже трех человек, попал под уголовное дело

Фото ГУ МВД по региону

Воронежские полицейские возбудили уголовное дело, фигурантом которого стал 45-летний местный житель, вылетевший на автомобиле через встречку на тротуар и сбивший троих пешеходов. Водитель задержан на двое суток и в ближайшее время ему изберут меру пресечения. Об этом 14 августа рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

Уголовное дело расследуется отделом по расследованию ДТП. Оно возбуждено по ч. 2 ст. 264 УК РФ.

Напомним, авария произошла вчера в Воронеже на проспекте Труда в 12:10. Черный «Опель Астра» вылетел на тротуар и сбил трех пешеходов – 53-летнюю женщину, а также мужчин 56 и 34 лет.

Водитель каким-то образом съехал со своей дороги, пролетел через три встречные полосы и проскочил на пешеходную часть. Судя по вмятинам на машине, одного из пешеходов отбросило вначале на лобовое стекло автомобиля, а затем на несколько метров в сторону. Со слов самого водителя, его самочувствие резко ухудшилось за рулем. Однако позже полицейские рассказали, что он при этом отказался от медосвидетельствования.

Пешеходов госпитализировали. Они оказались сотрудниками фирмы «СМУР», занимающейся проектированием и строительством систем и сетей связи телекоммуникаций.