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Общество14 августа 2021 12:16

В Воронежской области еще 466 человек заразились коронавирусом за сутки

С начала пандемии ковидом в регионе заразились 110 656 человек
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

В Воронежской области за минувшие 24 часа заражение новой коронавирусной инфекцией с помощью тестов подтвердилось еще у 466 местных жителей. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе в субботу, 14 августа.

Всего же с начала пандемии в регионе страшный диагноз COVID-19 поставили уже 110656 пациентам. К выходным цифра по зараженным немного снизилась. Днем ранее оперштаб сообщал, что инфекция подтвердилась у 469 жителей.

Удручающая и общероссийская статистика. За минувший день коронавирус подтвердился у 22144 человека. В лидерах по заболевшим Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Воронежская область – на восьмом месте среди всех российских регионов.