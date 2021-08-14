В Воронежской области еще 466 человек заразились коронавирусом за сутки

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Воронежской области за минувшие 24 часа заражение новой коронавирусной инфекцией с помощью тестов подтвердилось еще у 466 местных жителей. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе в субботу, 14 августа.

Всего же с начала пандемии в регионе страшный диагноз COVID-19 поставили уже 110656 пациентам. К выходным цифра по зараженным немного снизилась. Днем ранее оперштаб сообщал, что инфекция подтвердилась у 469 жителей.

Удручающая и общероссийская статистика. За минувший день коронавирус подтвердился у 22144 человека. В лидерах по заболевшим Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Воронежская область – на восьмом месте среди всех российских регионов.