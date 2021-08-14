В Воронежской области от коронавируса скончался 21 пациент за сутки

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В Воронежской области за сутки короновирус унес жизни еще 21 жителя. Они скончались от осложнений, вызванных этой опасной болезнью. Об этом в субботу, 14 августа, сообщили в пресс-центре облправительства.

Всего с начала пандемии жертвами опасного заболевания 4 685 жителей региона. При этом днем ранее от коронавируса скончались 27 человек.

Также за минувшие 24 часа в Воронежской области зарегистрировали еще 466 человек с COVID-19. Всего же с начала пандемии опасную инфекцию выявили у 110656 жителей.