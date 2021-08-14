Еще двух воронежцев наградят за помощь пострадавшим при взрыве в маршрутке

Место трагедии возле ГЧ Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Воронежские власти наградят еще двух горожан, которые помогали пострадавшим после взрыва маршрутки возле ГЧ 12 августа. Об этом в субботу, 14 августа, заявил губернатор Александр Гусев. Ранее Правительство объявило о поиске самоотверженных людей, не растерявшихся и бросившихся на помощь.

– Нашлись еще люди, помогавшие пострадавшим в первые минуты после взрыва маршрутки. Это Денис Щупка и Михаил Роговой. Настоящие мужики. Они ехали по Кольцовской и, увидев произошедшее, бросились на помощь. Кстати, Денис учился на спасателя и знал, как действовать в подобных ситуациях. Вместе с ними была и Ольга Бажена, – написал глава региона в своём телегра-канале.

По словам губернатора, они вытаскивали пострадавших из салона автобуса, оказывали им первую медицинскую помощь, подавали воду, помогали перекладывать раненых в машины скорой помощи.

– Герои заслуживают свои награды. Скоро встречусь с ними для этого, – рассказал губернатор.

Ранее стало известно, что к награде также будет представлен воронежец Игорь. Его нашли через сообщение в аккаунте губернатора.