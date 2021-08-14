После отравления семьи с детьми закрыли пляж в Белом Колодце под Воронежем

Популярный пляж El Evento, что расположен в воронежском Белом Колодце закрыли после вспышки кишечной инфекции у отдыхавших. Отравилась целая семья с детьми. Пострадавшие подали жалобу в прокуратуру на нарушения санитарного законодательства на пляже.

Информация об этом появилась в одной из воронежских групп в соцсетях. Администрация пляжа ответила, что после отдыха в El Evento семья пожаловалась на заражение кишечной инфекцией из-за купания, но достоверных данных о том, что болезнь их связана именно с визитом на этот пляж, нет. Роспотребнадзор занимается проверкой комплекса «Белый колодец», El Evento принимает гостей в режиме аренды беседок, а на пляжах установлены таблички «Купание запрещено». Также администрация занялась лабораторной проверкой качества воды.

Соответствующие протоколы об административном нарушении и о временном закрытии пляжа Роспотребнадзор направил в Семилукский райсуд.

Пляж закрыли с 9 августа. По информации пресс-службы El Evento, вблизи водоема выставлены таблички о запрете на купание. При этом компания инициировала лабораторную проверку состояния воды.