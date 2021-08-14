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Происшествия14 августа 2021 10:27

Под Воронежем иномарка влетела в фуру: погиб водитель

Мужчина ехал, не учитывая дорожные и погодные условия
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

Авария с участием фуры и иномарки произошла на трассе М-4 в Новоусманском районе 13 августа. В ДТП погиб на месте водитель легковушки. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области в субботу, 14 августа.

В 14:30 на 50 километре автодороги М4 «Дон» 50-летний водитель на автомобиле Audi A4 врезался в стоявший на обочине Mercedes-Benz Actros. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не учел дорожные и метеорологические условия.

В результате ДТП водитель Ауди скончался от полученных травм.

Полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства произошедшей аварии.