Число пострадавших при взрыве маршрутки в центре Воронежа увеличилось до 24 человек

Место трагедии в центре Воронежа возле ГЧ Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Число пострадавших после взрыва маршрутки в центре Воронежа увеличилось до 24 человек. В течение вчерашнего дня, 13 августа, в БСМП №1 обратились еще пятеро воронежцев. Трое пациентов находятся в тяжелом состоянии и 13 в состоянии средней степени тяжести. Шестерым помощь оказана амбулаторно. Двое скончались – 22-летняя девушка Ольга Черникова, которой оторвало ногу и 55-летняя кондитер Татьяна Иванова.

По состоянию на 14 августа в медучереждениях областного центра находятся 16 пострадавших при взрыве маршрутки. Большая часть из них – в БСМП №1. Накануне руководитель департамента здравоохранения Александр Щукин посетил больницу и провел осмотр пациентов, сообщили в облздраве.

Как пояснили в облздраве, в БСМП №1 находятся 14 человек, один из которых – в реанимации в тяжелом состоянии. Состояние 13 пациентов оценивается как средней тяжести.

Из последних обратившихся за медпомощью двоих пострадавших одного госпитализировали в состоянии средней тяжести, другому оказали необходимую медицинскую помощь, а, поскольку, от госпитализации он отказался, то его отпустили домой.

Также в ВОКБ №1 лечение получают двое пострадавших. Один из них с ожогами 1-2 степени находится в реанимации. Вторпого перевели из БСМП №1 в реанимацию. Он также в тяжелом состоянии с ушибом легких и множественными ссадинами.