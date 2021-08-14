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Общество14 августа 2021 9:18

В Воронежской области двух мужчин будут судить за незаконную продажу самогона

Им грозит крупный штраф
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

Борисоглебский городской суд готовится рассмотреть два дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.17.1 КОАП. Их фигурантами стали жители села Чигорак – мужчины 49 и 67 лет. Их заподозрили в незаконной продаже самогона. Об этом сообщили в суде.

Как следует из протокола, они оба были задержаны 22 июля при попытке продать горячительные напитки. Один из них – пол литра самогона крепостью 39,5% за 150 рублей в нарушение требований законодательства РФ. Второй – 1,5 литра спиртосодержащей жидкости крепостью 8,1% за 100 рублей.

Им грозит наложение административного штрафа от 30 тысяч до 50 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции