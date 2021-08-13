Воронежскую студентку спутали с погибшей при взрыве маршрутки в центре города

Фото предоставлено Ольгой Черниковой.

Вечером 13 августа сразу в нескольких источниках появилась фотография якобы погибшей во время взрыва автобуса в Воронеже девушки. Ее возраст, имя и фамилия совпадали с ранее опубликованной информацией о первой жертве трагедии: Ольга Черникова, 22 года. Однако оказалось, что это два совершенно разных человека.

- Ольга жива и здорова. Сейчас она в панике от того, что ее похоронили при жизни, - пожаловалась в редакцию подруга девушки Тома.

Сама Оля рассказала «КП-Воронеж» следующее:

- Я не могу утверждать, что все опубликованные сведения фейковые. Вероятно, мы с погибшей однофамильцы, еще и одинакового возраста. Но то, что взяли мою фотографию - непорядок. Как я поняла, информация пошла от федеральных СМИ, а местные подхватили. Я жива, - заявила девушка.

К сожалению, многие паблики и каналы растиражировали новость со снимком Оли. Девушка и ее семья просит удалить или опровергнуть информацию.

Напомним,12 августа около девяти часов вечера в центре Воронежа взорвалась маршрутка №10а. Пострадали 22 человека, две пассажирки погибли. Следователи возбудили уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Среди рассматриваемых причин ЧП: техническая неисправность оборудования, террористический акт и перевозка взрывоопасного предмета кем-либо из пассажиров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Нас осыпало - думал, все погибли»: очевидец о первых минутах после взрыва в центре Воронежа. Мужчина рассказал «Комсомолке» о том, как вытаскивал людей из автобуса (подробнее)

Что стало причиной взрыва в воронежской маршрутке: неисправность, теракт или взрывоопасный предмет у пассажира. Силовики отрабатывают три версии произошедшего (подробнее)

История терактов на остановках в Воронеже: погибла 26-летняя Елена Фролова. Последние страшные ЧП в общественном транспорте случились 17 лет назад (подробнее)

Воронежцы несут цветы к месту взрыва маршрутки (подробнее)