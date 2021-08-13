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Происшествия13 августа 2021 20:49

В лобовом столкновении под Воронежем погибла 63-летняя женщина-водитель

Еще два человека попали в больницу
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Пострадавших доставили в больницу

Пострадавших доставили в больницу

Фото: из архива «КП»

Пятничный вечер омрачило смертельное ДТП на Тамбовской трассе. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, в 18.40 час на 23 км автодороги «Воронеж-Тамбов» в Новоусманском районе, 63-летняя жительница Верхнехавского района за рулем «Лады Гранта» выехала на полосу встречного движения. Там отечественная легковушка столкнулась с автомобилем «Шкода-Суперб» под управлением 33-летнего жителя Московской области.

В результате столкновения женщина-водитель погибла на месте, ее 42-летняя пассажир, а также 35-летняя пассажир иномарки из московского региона получили различные травмы и попали в больницу.

По факту ДТП в полиции организовали проверку для выяснения всех причин и обстоятельств произошедшего.