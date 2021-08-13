В Воронеже прошел фестиваль ГТО среди чиновников

Фото управы Ленинского района

В Воронеже накануне Дня физкультурника прошел фестиваль ГТО. Этот праздник считают своим все, кто привержен здоровому образу жизни.

В фестивале, который состоялся на стадионе «Чайка», силой в сдаче нормативов всероссийского комплекса «ГТО» померялись чиновники управ. В мэрии отметили, что муниципальные служащие регулярно принимают участие с спортивных мероприятиях. На сегодня 147 чиновников имеют действующие знаки отличия «ГТО», из них более половины - золотые.

Одной из самых многочисленных команд по традиции стала команда управы Ленинского района, которая каждый год демонстрирует хорошие результаты.