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Общество13 августа 2021 19:05

В дорогах Воронежской области пройдет антиалкогольный рейд ГИБДД

Инспекторы будут работать в районах в предстоящие вечер и ночь
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Рейды пройдут в отдельных районах области

Рейды пройдут в отдельных районах области

Фото: из архива «КП»

В ночь на субботу, 14 августа, сотрудники региональной Госавтоинспекции проведут рейды на территории некоторых районов области. Цель мероприятия – повысить безопасность дорожного движения и выявить пьяных водителей.

По данным ГИБДД, практически в каждом третьем ДТП с участием пьяных водителей есть погибший. А за 7 месяцев этого года на территории Воронежской области зарегистрировано 121 ДТП с участием нетрезвых водителей. В результате погибли 39 человек и 150 получили травмы.

Если вы стали свидетелем грубых нарушений Правил дорожного движения, в том числе, управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС, в дежурную часть по телефону 269-61-02 (круглосуточно) или по телефону 02.