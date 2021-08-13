Стали известны соперники воронежского «Факела» в элитном раунде Кубка России

Первый матч группового этапа Кубка "Факел" проведет в конце августа. Фото: с сайта ФК "Факел"

Состоялась жеребьевка элитного раунда Кубка России. Соперниками «Факела» стали клуб ПФЛ «Динамо-Барнаул» и команда Премьер-лиги «Нижний Новгород»

«Факел» сыграет в Барнауле с местными динамовцами 25 или 26 августа. А с «Нижним Новгородом» дома сразится 27 или 28 октября.

На данный момент нижегородцы идут на пятом месте в Премьер-лиге. В их активе семь очков. Барнаульские динамовцы занимают третье место в группе 4 ПФЛ. Они набрали девять очков.

Победители групп выйдут в 1/8 финала Кубка России. Там они померяются силами с сильнейшими клубами Премьер-лиги, участвующими в еврокубках.

Напомним, «Факел» вышел в групповой турнир, победив дома команду ФНЛ «Олимп-Долгопрудный» - 2:1.