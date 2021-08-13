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Происшествия13 августа 2021 18:15

Бывший воронежский вице-мэр Юрий Бавыкин заявил, что сознался в коррупции под давлением

На суде о продлении срока домашнего ареста экс-чиновник отрицал свою причастность к преступлению
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Фото Станислава Шевченко

Фото Станислава Шевченко

Фото: из архива «КП»

В пятницу, 13 августа, Ленинский районный суд продлил бывшему вице-мэру Юрию Бавыкину срок домашнего ареста. Напомним, экс-чиновника обвиняют в коррупции на выборах. Вместе с ним по делу проходит Светлана Васькова.

Обвиняемый и защитники возражали против продления Юрию Бавыкину срока содержания под домашним арестом, поскольку взале суда бывший чиновник отрицал свою вину, заявив, что признался ранее под давлением.

Бавыкин пробудет под домашним арестом по 16 октября 2021 года.