В Воронежской области хозяин застолья зарезал гостя

Дом, где случилось преступление. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

28 июля 44-летний мужчина на свою беду пришел в гости к 41-летнему бывшему зэку, жившему в селе Воронцовка Павловского района на улице Свободы. Сначала выпил с хозяином квартиры, а потом они поругались. Хозяин пьяного застолья избил гостя и ударил его ножом. Раненого мужчину отвезли в больницу. Врачи трое суток боролись за его жизнь, но безуспешно.

41-летнего мужчину задержали, оказалось, что ранее он был судим за аналогичное преступление. На допросе теперь уже не бывший зэк отказался давать показания. Сотрудники Следственного комитета направили в суд ходатайство об его аресте.

В этой комнате хозяин зарезал гостя. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

- Наши сотрудники провели осмотр места преступления, назначили комплекс экспертиз, в том числе судебно-медицинскую для установления точной причины смерти, они допрашивают свидетелей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Рецидивисту грозит лишение свободы на срок до 15 лет, – рассказал руководитель Павловского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Яков Елецких.