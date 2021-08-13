В Воронеже наградят очевидцев, бросившихся спасать пассажиров взорвавшейся маршрутки

Фото Анны Гребенкиной Фото: из архива «КП»

Губернатор Воронежской области Александр Гусев наградит Игоря Пахачева, который вчера сразу после взрыва вытащил из салона автобуса девочку, а также других очевидцев трагедии, которые помогали раненым. Глава региона поблагодарил неравнодушных горожан и попросил их связаться с приемной по телефонам: +7 (473) 255-68-18, 255-27-37, 255-19-45», – сказал губернатор.

Напомним, Игорь Пахачев оказался на месте трагедии через несколько секунд после взрыва и принялся выносить из салона пострадавших. Среди них была зажатая между сиденьями девочка и женщина с травмами ног, которая скончалась в больнице. Вместе с Игорем на месте помогали и другие мужчины, но их имена не известны.

Ранее губернатор заявил, что размер компенсации семьям погибших в ЧП граждан составит один миллион рублей. Тяжелораненным выплатят по 500 тысяч. Размер материальной помощи остальным пострадавшим будет определяться индивидуально.