В Воронеже водитель, сбивший трех пешеходов, отказался проходить тест на алкоголь

Последствия ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Водитель «Опель Астры», сбивший трех пешеходов, отказался проходить тест на состояние алкогольного опьянения. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Напомним, авария случилась на проспекте Труда в пятницу, 13 августа, в 12.10. 45-летний воронежец, руливший «Опелем», пролетел через три встречные полосы и выскочил на тротуар. Там он сбил трех пешеходов – мужчин 34 и 56 лет и 53-летнюю женщину. Все они - сотрудники фирмы «СМУР», занимающейся проектированием и строительством систем и сетей связи телекоммуникаций.

В свое оправдание водитель сказал, что ему внезапно стало плохо. В прокуратуре Воронежской области не исключают, что он просто уснул за рулем. Что хорошо объясняет его отказ от теста на алкоголь.

Последствия ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Напомним, несколько месяцев назад, 9 апреля, на улице Морозова на тротуар выскочил автомобиль «Пежо». Иномарка сбила пешехода у одного из местных торговых павильонов. Воронежца отвезли в больницу.

А 9 июня 2020 года 24-летний участковый на Ленинском проспекте недалеко от остановки Заводская вылетел на тротуар на «Тойоте» и сбил трех человек. 42-летний мужчина погиб сразу, 71-летняя пенсионерка скончалась в больнице, выжила только 42-летняя женщина. Участкового уволили с работы, он дожидается суда под домашним арестом.