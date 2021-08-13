Лже-следователь и «банкир» развели жительницу Воронежа на кредит и покупку смартфона

Мошенники раскручивали жертву целую неделю Фото: из архива «КП»

48-летняя жительница Воронежа оказалась в числе 9 жителей региона, которые за минувшие сутки попали в сети мошенников.

Днем 30 июля пострадавшей позвонил человек, представившийся следователем правоохранительных органов. Мужчина сообщил женщине, что зафиксирована попытка перевода с ее счета 3 тысяч рублей, и в ближайшее время с ней свяжутся из банка. Действительно, через какое-то время потерпевшей позвонил «сотрудник банка» и поинтересовался остатком денег на счете и наличии у девушки карт других банков. Затем мужчина попросил собеседницу продиктовать персональные данные своей банковской карты для того, чтобы якобы система ее могла идентифицировать, что она и сделала. А потом по известной схеме: чтобы защитить средства, женщине предложили оформить кредит и переложить деньги на безопасный счет. Выполнив все необходимые действия под диктовку, жительница оформила в банке кредит на 700 тысяч, а потом получила указание приобрести смартфон определенной модели, сим-карту и установить на него приложение «Google pay».

После этого, под диктовку незнакомца потерпевшая пошла к банкомату на территории Левобережного района и перечислила денежные средства со своего счета. Для подтверждения операций она подносила смартфон к банкомату.

Но и этого оказалось мошенникам мало. Всю следующую неделю они не выпускали жертву из поля зрения: оформили от ее имени кредиты в нескольких банках Воронежа, сообщая ей адреса, куда необходимо прийти за кредитом. Аналогичным образом она переводила денежные средства на счета злоумышленников. Всего таким образом потерпевшая лишилась 2,3 млн рублей. Но осознала свою ошибку только в полиции, куда пришла в попытке найти «следователя», с которым она говорила по телефону.