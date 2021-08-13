В Воронеже на 26 дней перекроют участок одной из самой загруженной дороги

В ближайшие дни движение будут перекрывать в двух местах Воронежа.
Фото: из архива «КП»
На 26 дней перекроют движение на одной из наиболее оживленных дорог Коминтерновского района.
- С 9.00 16 августа до 16.00 10 сентября нельзя будет проехать по участку улицы Варейкиса (от дома № 6 по Московскому проспекту до дома № 76 по улице Варейкиса). В это время там будут рыть землю для последующего ремонта теплосети. Работы будут выполнять специалисты муниципального предприятия «Воронежтеплосеть», - сообщили в управлении информации мэрии Воронежа.
Схема перекрытия на улице Варейкиса.
Фото: с сайта мэрии Воронежа.
Кроме того, продолжается нанесение штукатурки и покраска арки Каменного моста, в это месте также восстанавливают плитку. В связи с этим 14 августа с 8.00 до 19.00 нельзя будет проехать по улице Чернышевского (от улицы Карла Маркса до улицы Софьи Перовской). Напомним, на тот же временной промежуток перекрывали движение 12 августа.
Временная схема движения на улице Чернышевского.
Фото: с сайта мэрии Воронежа.