В Воронеже на 26 дней перекроют участок одной из самой загруженной дороги

В ближайшие дни движение будут перекрывать в двух местах Воронежа. Фото: из архива «КП»

На 26 дней перекроют движение на одной из наиболее оживленных дорог Коминтерновского района.

- С 9.00 16 августа до 16.00 10 сентября нельзя будет проехать по участку улицы Варейкиса (от дома № 6 по Московскому проспекту до дома № 76 по улице Варейкиса). В это время там будут рыть землю для последующего ремонта теплосети. Работы будут выполнять специалисты муниципального предприятия «Воронежтеплосеть», - сообщили в управлении информации мэрии Воронежа.

Схема перекрытия на улице Варейкиса. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Кроме того, продолжается нанесение штукатурки и покраска арки Каменного моста, в это месте также восстанавливают плитку. В связи с этим 14 августа с 8.00 до 19.00 нельзя будет проехать по улице Чернышевского (от улицы Карла Маркса до улицы Софьи Перовской). Напомним, на тот же временной промежуток перекрывали движение 12 августа.