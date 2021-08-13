Медики не обнаружили инородных веществ в коже пострадавших во время взрыва автобуса в центре Воронежа

Место ЧП Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Каких-либо инородных вещей нет в повреждениях пассажиров взорвавшего в центре Воронежа маршрутного автобуса. Об этом 13 августа сообщила Надежда Остроушко, начальник отдела оказания медицинской помощи взрослому населению департамента здравоохранения Воронежской области.

Ранее в социальных сетях появилось видео девушки, которая называет себя одной из пострадавших во время взрыва 12 августа. Она рассказывает, что ее ноги после происшествия оказались усыпаны мелкой металлической стружкой, которая засела в верхних слоях кожи.

- Никаких признаков того, что это были какие-то инородны повреждающие объекты, какие-то осколки пока нет. По тем данным, что мы получили по пациентам, мы такого не обнаружили, - подчеркнула Надежда Остроушко.

При этом специалист отметила, что это предварительная информация, уточнит которую в последствии могут криминалисты спецслужб.

Общее же число пострадавших во время взрыва достигло 19. Две женщины скончались.

Тем временем эксперты рассказали о возможных причинах взрыва маршрутки в центре Воронежа.