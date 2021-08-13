В Воронеже пройдет второй фестиваль пристройства бездомных животных

В городе насчитываеется около трех тысяч бездомных собак, а кошек - еще больше. Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В субботу, 21 августа, в Воронеже пройдет второй городской фестиваль по пристройству бездомных животных «Друг для друга». Об этом рассказали в рамках "Круглого стола", посвященного проблеме, в областном Доме журналистов.

На фестивале горожане смогут пообщаться, поиграть с кошками и собаками, узнать об их повадках и характере, пожертвовать деньги на содержание приюта, а также забрать себе понравившегося питомца. Все животные предварительно обработаны, привиты от болезней и стерилизованы.

- Первый подобный фестиваль уже успешно прошел 6 июня, - рассказала вице-мэр Людмила Бородина. – В тот день новых владельцев нашли две собаки. Надеемся, что и в этот раз результат будет не хуже.