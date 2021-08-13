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Происшествия13 августа 2021 15:18

Сбивший трех человек на тротуаре воронежец мог уснуть за рулем

Такую версию сейчас рассматривает региональная прокуратура
Олег ИВАНОВ
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Место ДТП

Место ДТП

Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В прокуратуре Воронежской области предполагают, что водитель автомобиля «Опель Астра», который сбил трех человек на пешеходном переходе, просто уснул за рулем. Хотя ранее мужчина сам говорил инспекторам, что ему стало резко плохо со здоровьем.

Водитель каким-то образом съехал со своей дороги, пролетел через три встречные полосы и проскочил на пешеходную часть. В результате он сбил трех пешеходов - двух мужчин 56 и 34 лет и 53-летнюю женщину. Сейчас они в больнице.

Как сообщили в Государственной инспекции труда в Воронежской области, все трое пострадавших - сотрудники фирмы «СМУР», занимающейся проектированием и строительством систем и сетей связи телекоммуникаций.

По данному факту организована доследственная проверка под контролем прокуратуры области.