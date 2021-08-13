Из воронежского «Бурана» ушли три игрока

Из "Бурана" ушел опытный Артур Чувиляев. Фото: с сайта ХК «Буран»

Руководители «Бурана» расторгли контракты с тремя игроками. У 22-летнего защитника Максима Дубовика и у 28-летнего нападающего Артура Чувиляева они были полноценными. С 21-летним форвардом Платоном Поповым решили не продлять пробный.

Контракт расторгли и с Максимом Дубовиком. Фото: с сайта ХК «Буран»

Напомним, у юного 19-летнего вратаря «Бурана» Захара Виноградова карьера игрока, наоборот, находится на подъеме. Его вызвали на сбор молодежной сборной России, которой руководит легендарный Игорь Ларионов. Виноградов получил шанс сыграть против лучших юных хоккеистов Швеции, Финляндии и Чехии.