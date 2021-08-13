В Воронежской области рецидивист через окно влез в дом к 72-летней старушке

На днях ночью некто выставил оконное стекло и залез в дом 72-летней жительницы Бутурлиновки. Угрожая ножом, незнакомец потребовал деньги и ценные вещи. Получив отказ, он сам проверил все ящики и шкафы. Обнаружив 4 тысячи рублей, налетчик ушел.

Полицейские составили со слов потерпевшей старушки ориентировку и передали ее всем дежурным нарядам. Вскоре правоохранители задержали 56-летнего жителя города Бутурлиновка. Ранее судимый мужчина к тому времени уже потратил все деньги.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Максимальное наказание - лишение свободы на срок до десяти лет. Фигурант задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.