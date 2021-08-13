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Происшествия13 августа 2021 13:40

В Воронеже водитель «Опеля» выехал на тротуар и снес трех пешеходов

Мужчина, сидевший за рулем иномарки, уверяется, что ему резко стало плохо со здоровьем
Олег ИВАНОВ
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Пострадавшим оказали помощь медики

Пострадавшим оказали помощь медики

Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

13 августа примерно в 12:10 у дома №141 на проспекте Труда автомобиль «Опель Астра» выехал на встречную полосу, а затем и на тротуар. Иномарка снесла трех пешеходов - они получили повреждения и были доставлены в медучреждение.

Место ДТП

Место ДТП

Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, за рулем иномарки был 45-летний воронежец. Он ехал со стороны улицы Солнечная.

- Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП с выяснением всех причин произошедшего. Со слов водителя, ДТП произошло в результате резкого ухудшения его самочувствия, - объяснили в ГУ МВД по Воронежской области.