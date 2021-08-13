Вратаря воронежского «Бурана» вызвали в молодежную сборную России

Захар Виноградов проведет сбор в команде легендарного Игоря Ларионова. Фото: с сайта ХК «Буран»

Тренерский штаб молодежная сборной России (игроки до 20 лет) вызвал на сбор перед турниром четырех наций 18-летнего вратаря «Бурана» Захара Виноградова.

Захар - воспитанник школы Череповца. В сезоне 2019/2020 Захар Виноградов заключил двусторонний контракт с «Бураном» Выступал за молодежку «ураганных» - ХК «Россошь», играл и за первую команду. В прошлом сезоне за основу «Бурана» Захар провел 11 матчей, в которых отразил 296 бросков. За «Россошь» отыграл 17 встреч и отразил 515 бросков в регулярном чемпионате. В плей-офф участвовали в 5 матчах. В них он отразил 164 броска. По итогам регулярного чемпионата 2020-2021 стал лучшим вратарем НМХЛ с коэффициентом надежности 1.38.

Состав молодежной сборной:

Вратари: Егор Гуськов («Локомотив»), Максим Моторыгин («Динамо»), Захар Виноградов («Буран»).

Защитники: Егор Cавиков («Лада»), Михаил Березовский, Никита Смирнов (оба - СКА), Семен Буйван («Трактор»), Филат Зотов («Витязь»), Дмитрий Костенко («Спартак»), Даниил Кузьмин (ЦСКА), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Роман Романов («Локомотив»), Максим Федотов («Торпедо»).

Нападающие: Данил Авершин, Василий Пономарев (оба – «Спартак»), Александр Агапов («Северсталь»), Семен Демидов («Витязь»), Иван Дидковский («Динамо»), Никита Дишковский, Илья Иванцов, Даниил Лазутин (все - СКА), Дмитрий Зуган, Егор Кузьминов (оба - ЦСКА), Кирилл Кадышев («Трактор»), Дмитрий Кателевский, Иван Меховов (оба – «Ак Барс»), Дмитрий Овчинников («Сибирь»), Павел Тютнев («Локомотив»).

Тренерский штаб: Игорь Ларионов (главный тренер), Владимир Филатов (тренер), Олег Браташ (тренер), Николай Хабибулин (тренер вратарей), Владимир Попов (тренер-методист), Александр Кофанов (тренер по физподготовке).

25 августа сборная России U20 отправится в Чехию. В рамках турнира наша команда проведет три матча — со сборными Швеции, Финляндии и Чехии.

Расписание матчей:

26 августа, 16:00 Швеция - Россия

27 августа, 16:00 Финляндия - Россия

28 августа, 19:30 Чехия - Россия.