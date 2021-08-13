Взорвавшийся в Воронеже автобус неделю назад проходил комплексный техосмотр

Место ЧП Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Взорвавшийся 12 августа около 21:20 автобус на остановке напротив торгового центра «Галерея Чижова» имел дизельный двигатель, вероятность самопроизвольного взрыва которого является нулевой. Об этом 13 августа заявили в пресс-службе ООО «АТП-1» - эта компания обслуживает маршрут №10а.

- Автобус был новым (выпущен в 2016 году) и технически исправным. Утром 12 августа автобус в плановом порядке прошел необходимый технический осмотр и вышел на линию. На конечных остановках он также проверялся на исправность. Последний раз автобус прошел комплексное ТО 6 августа 2021 года на станции техобслуживания. Таким образом, исключаются доводы о наличии у автобуса незаконно установленного газобалонного оборудования, - отмечают представители компании-перевозчика.

В то же время в Национальном антитеррористическом комитете заявили, что продолжается установление всех обстоятельств взрыва автобуса в Воронеже, а также поиск лиц, причастных к произошедшему. Специалистами-взрывотехниками ФСБ России и криминалистами центрального аппарата Следственного комитета России проводится изучение материалов, изъятых с места происшествия. Ранее говорилось, что следов взрывчатки не найдено.

Версий не мало: предположительно, и кто-то из пассажиров мог перевозить взрывоопасные предметы в салоне маршрутки.