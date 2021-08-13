В Воронежской области легковушка влетела в фуру: трех человек госпитализировали

Последствия аварии Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

13 августа примерно в 05:03 в Верхнемамонском районе 37-летний житель Ставропольского края на автомобиле «ВАЗ- 2110» влетел в фуру «Мерседес-Бенц», за рулем которой был 57-летний житель Ростовской области.

Водитель отечественной легковушки ехал в сторону Ростова-на-Дону. Роковым для него стал 700 километр автодороги М-4 «Дон». Мужчина не выбрал правильно дистанцию до движущегося впереди транспорта и допустил столкновение с грузовиком.

- В результате ДТП водитель «ВАЗ- 2110» и его пассажиры, 44 и 34-летние жители Ставропольского края получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. Проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.