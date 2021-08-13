В Воронежской области 13 августа число заразившихся коронавирусом человек превысило 110 тысяч

Общее число человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 в Воронежской области достигло 110 190. Только за последние сутки 469 человек заразились. Об этом 13 августа сообщили в региональном оперштабе по противодействию коронавирусу.

Выздоровевших также стало больше - 99 460. За сутки медикам удалось поставить на ноги 181 человека.

Умерших в регионе насчитывается уже 4 664. То есть 27 человек не справились с коронавирусом за последние сутки.

В Воронежской области, кстати, почти 1000 человек прошли повторную вакцинацию.