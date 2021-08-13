В Воронеже за антисанитарию на месяц закрыли ресторан "Chicago"

Управление Роспотребнадзора по Воронежской области провело по жалобе гражданина проверку организации общественного питания - "Chicago" , расположенного ул. Владимира Невского, д.63а. Сотрудники отобрали пробы готовой продукции – пиццы «Адвокат», которая согласно результатам лабораторного исследования оказалась не соответствующей требованиям безопасности по микробиологическим показателям.

В помещении общепита обнаружили и другие нарушения: изготовление пищевой продукции обработка сырья, мытье посуды и инвентаря осуществляется в одном помещении, у персонала нет профилактических прививок, не проводится уборка помещений, на пищеблоке присутствуют мухи.

- За выявленные нарушения на индивидуального предпринимателя составили протокол об административном правонарушении и протокол о временном запрете деятельности организации, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Воронежской области.

Материалы направили в Советский райсуд, который 12 августа постановил приостановить работу ресторана на 30 суток. Постановление подлежит немедленному исполнению.