Ространснадзор начал проверку перевозчика взорвавшегося в центре Воронежа автобуса

Место ЧП Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта начала внеплановую проверку воронежского перевозчика ООО «АТП-1» после взрыва в автобусе 12 августа. Ространснадзор создал комиссию для проверки. На месте происшествия находится заместитель руководителя ведомства Александр Проходцев.

«АТП-1» – одно из крупнейших автотранспортных предприятий на рынке пассажирских перевозок с 1999 года. На данный момент перевозчик располагает 272 автобусами, которые работают на городских маршрутах № 10а, 16в, 20, 20б, 37, 50, 54,120, 59ас, 88, 352.

13 августа в больнице скорой помощи № 1 скончалась еще одна пострадавшая во время взрыва маршрутного автобуса в центре Воронежа. Женщине было 55 лет. Ее родным должны оказать материальная помощь. Общее же число пострадавших достигло 19.