Как выглядит место взрыва автобуса в Воронеже: фото, видео

Место трагедии

За ночь после взрыва маршрутного автобуса 12 августа коммунальщики привели в порядок улицу Кольцовскую - движение по ней было возобновлено. К остановке напротив ТЦ «Галерея Чижова» стали понемногу приходить люди, но заметно, что они крайне напряжены и стараются быстрее уехать. Другие же с самого утра приносят цветы к остановочному павильону.

Все больше гвоздик, перевязанных черными лентами, и свечей появляется на месте происшествия.

Место трагедии

Маршрутка №10а взорвалась около девяти вечера. Тогда дорогу оцепили. На месте работали следователи. От взрыва не только разорвало автобус, но и вся стеклянная остановка потрескалась, досталось даже проезжавшей мимо «Газели».

Во время взрыва пострадали 19 человек. В больнице 13 августа скончалась вторая пассажирка злополучного «ПАЗа».