Рецидивист устраивался подсобным рабочим и воровал инструменты под Воронежем

12 августа полицейские задержали ранее судимого 32-летнего жителя села Новая Усмань. Он недавно устроился на подработку по стрижке газона к жителю Воронежа, у которого в Новоусманском районе есть свой дом.

Однако завершить работу мужчине не удалось, он вновь попался на соблазн, решил похитить бензотример. Он просто пошел с ним к выходу с участка, однако, это заметил хозяин. Несмотря на крики мужчины, грабитель ушел. Хозяин же обратился в полицию. Он смог описать только приметы и назвать имя похитителя. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж».

Полицейские быстро нашли рецидивиста. Сейчас он заключен под стражу. Мужчина признался в открытом хищении бензотримера. До этого аналогичным способ он украл инструмент в конце июня текущего года. Тогда было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража».