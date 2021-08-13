Первая пятилетка

Фото: управления информации и общественных связей НВ АЭС

«Мировой рекорд»

5 августа 2016 года в 3 часа 34 минуты энергоблок № 6 Нововоронежской АЭС – первый в мире инновационный энергоблок поколения «3+» с реактором ВВЭР-1200 – был включен в сеть и выдал 240 МВт электроэнергии в Единую энергосистему России. Через два месяца – 26 октября 2016 года энергоблок вывели на 100% мощности, а 27 февраля 2017 года состоялся его ввод в эксплуатацию, который, по словам главы Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева, стал «мировым рекордом» и «единственной реализованной референцией в категории «3+»».

За пять лет работы энергоблок № 6 НВ АЭС выработал более 35 млрд кВтч электроэнергии. Такого количества хватило бы, чтобы целый год обеспечивать работу всего железнодорожного транспорта одного из крупнейших потребителей электроэнергии в стране – компании «РЖД». В настоящее время на долю энергоблока №6 НВ АЭС приходится 31,2% от совокупной выработки электроэнергии четырех действующих энергоблоков Нововоронежской АЭС.

«Строительство инновационного энергоблока поколения «3+» Россия начала практически одновременно с Францией, США и Китаем. Однако именно энергоблок №6 Нововоронежской АЭС стал первым в мире атомным энергоблоком нового поколения, введенным в эксплуатацию. Нововоронежские атомщики первыми вышли на финишную прямую!», – отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Как все начиналось

Принимая историческое решение о строительстве инновационных энергоблоков нового поколения «3+» в Нововоронеже, учитывался богатый опыт специалистов НВ АЭС и удобное расположение площадки. Здесь к тому моменту уже было построено пять энергоблоков с водо-водяными энергетическими реакторами, часть из которых стали прототипами серийных и были успешно растиражированы по стране и за рубежом.

Большую роль в принятии решения о строительстве сыграл и гендиректор Госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко (ныне Первый заместитель Аппарата Президента Российской Федерации). В итоге в 2007 году состоялась торжественная закладка капсулы с «Памятным свидетельством» в фундамент энергоблока №6. Ему предстояло стать первым в осуществлении программы «Развития атомного промышленного комплекса России на перспективу до 2015 года».

Работы по строительству энергоблока №6 Нововоронежской АЭС шли почти 10 лет. В них принимали участие около 200 подрядных организаций. На строительной площадке одновременно находилось до 10 тыс. человек. Учитывая, что это первое строительство энергоблока с «нуля» да еще и по принципиально новому проекту, приходилось применять много нестандартных решений. Пожалуй, только команда единомышленников могла соорудить и сдать этот поистине масштабный атомный объект в промышленную эксплуатацию.

Инновации шестого энергоблока

Энергоблок №6 отвечает самым современным требованиям безопасности: в нем сочетаются как активные, так и пассивные – работающие без участия человека – системы безопасности. Электрическая мощность реакторной установки энергоблока №6 НВ АЭС повышена на 20%, по сравнению с предшественником – энергоблоком с реактором ВВЭР-1000, а срок службы основного оборудования увеличен вдвое – с 30 до 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет.

В 2017 году одно из наиболее влиятельных и авторитетных международных профессиональных изданий в области энергетики «Power» присудило Нововоронежской АЭС премию «Power Awards» в номинации «Лучшие станции».

Инновационный энергоблок Нововоронежской АЭС получил национальную премию «Хрустальный компас» как лучший экологический проект промышленных предприятий и бизнеса. По нововоронежскому дизайну строятся АЭС в Турции и Бангладеш.

Екатерина Иванова, фото Управления информации и общественных связей НВ АЭС